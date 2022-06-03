Наиболее вероятно понижение ставки ЦБР до 10% на заседании 10 июня - Росбанк

Наиболее вероятно понижение ключевой ставки ЦБ РФ до 10% годовых на заседании 10 июня, говорится в комментарии Росбанка.

"Наиболее вероятно снижение ключевой ставки ЦБР на заседании 10 июня на 100 б.п., до 10% годовых, - пишут аналитики. - Мы приведем два тезиса, почему снижение ключевой ставки более 100 б.п. в моменте видится избыточным, хотя данная тема идет рука об руку с оценкой терминальной ставки на конец 2022г и потенциальными темпами ее достижения. Согласно прогнозу по среднегодовой ключевой ставке в опросе Банка России, консенсус по терминальной ставке сместился в интервал 8-9% годовых".

Во-первых, инфляция в мае замедлилась, но это, по мнению экспертов банка, может быть временным явлением, связанным с падением спроса и коррекцией избыточных ценовых ожиданий поставщиков и производителей после мартовского шока.

Во-вторых, помимо процентной политики, на взгляд стратегов Росбанка, действуют другие каналы стимулирования, основной из них - бюджетный. "С апреля бюджетная политика перешла из консервативного в стимулирующий режим и останется в нем как минимум в 2022 году в связи с временным отказом от бюджетного правила. В частности, индексация пенсий для неработающих пенсионеров 1 апреля (на 8.6%) и 1 июня (на 10%) стали "первой ласточкой", далее последуют индексация МРОТ и других социальных расходов с 1 июля. С точки зрения монетарного регулятора, подобные расходы должны как минимум на время привести к повышению внимания за инфляционными процессами и динамикой спроса", - отмечается в комментарии.

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