"Финам" рекомендует покупать акции Industrial Select Sector SPDR Fund с целью $109,18

"Финам" рекомендует "Покупать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с целевой ценой $109,18 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста на 16% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитик Наталия Пырьева отмечает, что в состав Industrial Select Sector SPDR Fund входят крупные и стабильные представители промышленного сектора США, которые будут интересны для покупки в условиях обострения геополитической обстановки в мире. По оценкам FactSet, в I квартале 2022 года чистая прибыль компаний промышленного сектора увеличилась в среднем на 32,6% г/г, а выручка - на 12,3% г/г. Ожидается, что по итогам 2022г рост чистой прибыли в секторе составит 35,9% г/г.

XLI - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. Данный индекс включает в себя американские промышленные компании из индекса S&P 500.

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