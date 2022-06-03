Драйверов для опережающего рынок роста у акций Мосбиржи пока нет - BCS Express

Драйверов для опережающего рынок роста у акций "Московской биржи" пока нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Данные по торговым оборотам Мосбиржи в мае вышли ожидаемо слабыми. Тем не менее относительно апреля можно отметить оживление на рынке облигаций благодаря снижению ключевой ставки, замедлению инфляции, а также на срочном рынке, где повышенным спросом пользовались валютные инструменты. Сильный рост объемов идет лишь на денежном рынке, однако конверсия оборотов в комиссионные доходы на этом рынке в несколько раз ниже, чем на рынке акций или облигаций. Поэтому, если оценивать май с точки зрения потенциальных комиссионных поступлений, то 2022 год будет явно слабее 2021 года, несмотря на рост общих объемов торгов, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Слабые результаты - негатив для акций "Московской биржи", хотя выраженной реакции в бумагах быть не должно, так как это было предсказуемо. Также стоит отметить, что ЦБ РФ начал опережающими ожидания темпами снижать ключевую ставку, что должно оказать давление на процентные доходы торговой площадки. В совокупности сдержанный взгляд на акции "Мосбиржи" в среднесрочной перспективе. Торговая активность низкая в сравнении с прошлыми годами, драйверов для опережающего рынок роста пока нет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.