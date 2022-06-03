Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $120/барр. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут подрасти до $120 за баррель Brent в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что по итогам заседания ОПЕК+ было решено ускорить наращивание добычи, несмотря на недавние сообщения ряда источников. В результате в июле и августе добычу предлагается наращивать на 648 тыс. барр./сутки в месяц против ранее планировавшихся 432 тыс. барр./сутки. Тем не менее итоги заседания ОПЕК+ рынок в целом воспринял позитивно, этому способствовало отсутствие каких-либо заявлений относительно выхода России из нефтяной сделки.

"Поддержку котировкам оказали и опубликованные вчера данные от Минэнерго США, - пишут аналитики банка. - Они указали на падение запасов нефти за неделю на 5,07 млн барр., в то время как ожидалось их снижение лишь на 1,35 млн барр. Запасы нефтепродуктов за неделю также снизились. Впрочем, сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,48% и торгуются около $117,05/барр. Сегодняшний день отметится лишь публикацией недельных данных по числу буровых установок от Baker Hughes. Если количество установок в США продолжит снижаться вторую неделю подряд, то фьючерсы Brent в пятницу попробуют вырасти в сторону $120/барр.".

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