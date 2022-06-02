Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- выходные дни на биржах Великобритании, Китая и Гонконга;

- торговый баланс Германии в апреле (09:00 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг (10:15-11:30 МСК) Европы и США (16:45 МСК) за май;

- розничные продажи еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- ключевой отчет по рынку труда США в мае (15:30 МСК);

- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за май (17:00 МСК).

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