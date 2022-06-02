Рынок акций США может возобновить рост в ближайшей перспективе - "Открытие Инвестиции"

Рынок акций США может возобновить рост в ближайшей перспективе, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"S&P 500 в первой половине торговой сессии четверга, 2 июня, колебался в небольшом минусе после двух дней неглубокой коррекции, которая последовала за мощным ростом из области годовых минимумов. Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 17:00 МСК снижались 6 из 11 основных секторов индекса. S&P 500 четвертую сессию подряд находится в области заметной перекупленности, но пока коррекция/консолидация носит весьма упорядоченный характер. Это является довольно бычьим сигналом, который может указывать на наличие предпосылок для последующего возобновления роста", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.