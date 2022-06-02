Цена акций Wells Fargo может вырасти на 10-15% в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций Wells Fargo & Co. могут вырасти на 10-15% в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Wells Fargo - на данный момент наиболее интересный вариант среди крупных американских банков для поиска покупок на отскок. Несмотря на неудовлетворительный отчет за прошедший квартал, благодаря составу активов холдинг является одним из главных бенефициаров продолжения роста процентной ставки. Искать точки для входа с помощью инструментов технического анализа допустимо уже на текущих уровнях. Потенциал для краткосрочного роста 10-15%", - пишет аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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