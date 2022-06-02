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02 июня 2022 года 17:21
Возможна относительная стабильность рубля в ближайшие полторы недели - "Открытие Инвестиции"
Возможна относительная стабильность курса рубля к доллару в ближайшие полторы недели, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Рубль немного ослабел в четверг. Вновь отметим снижение объемов и более динамичное укрепление евро, что приводит пару EUR/USD через рубль к ее значениям на Forex. В начале месяца традиционно снижается спрос на рублевую ликвидность после периода повышенной потребности в рублях для уплаты налогов. Соответственно, можем предположить, что в ближайшие полторы недели рубль будет вести себя относительно стабильно, - отмечает Кочетков. - Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский заявил, что стоит рассмотреть вариант полного разрешения параллельного импорта при некоторых ограничениях. То есть предлагается вместо списка разрешенных для параллельного импорта товаров принять список товаров с ограничениями. При подобной схеме можно ожидать увеличение импортных операций, что также позитивно скажется на биржевой ликвидности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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