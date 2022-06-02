Рубль, вероятно, уйдет выше 62,5 руб./$1 - BCS Express

Вероятен выход курса рубля вверх из диапазона 60,5-62,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики BCS Express.

"Российский валютный рынок на какое-то время стабилизировался, а рубль нашел равновесный курс, соответствующий диапазону предыдущих нескольких сессий: 60,5-62,5 руб./$1. Скорее всего, этот коридор является достаточно краткосрочным, и постепенно доллар выйдет из него вверх по мере восстановления импорта и спроса на инвалюту со стороны населения", - отмечают эксперты в комментарии.

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