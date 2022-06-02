"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ciena

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" и прогнозную стоимость на уровне $82,8 за штуку для акций Ciena Corp., ориентируясь в своих оценках на долгосрочные перспективы бизнеса, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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