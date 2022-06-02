Инвесторам по-прежнему сложно найти поводы для покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"

Инвесторам на российском рынке акций по-прежнему сложно найти поводы для покупок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг были склонны к улучшению, но российский рынок акций на этот раз сконцентрировался на более важных внутренних факторах и, в частности, на слабости нефтяных котировок. Инвесторам по-прежнему сложно найти поводы для покупок, при этом краткосрочно на рынке наблюдается боковик. Продажи до конца дня могут ускориться, если ОПЕК+ даст явные сигналы в отношении намерения нарастить добычу для компенсации выпадающего предложения из России", - отмечает эксперт.

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