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02 июня 2022 года 15:37
Коррекция котировок "черного золота" будет непродолжительной - "Фридом Финанс"
Коррекция вниз котировок "черного золота" будет непродолжительной, стоимость барреля нефти марки Brent вернется к $120, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки нефти марки Brent снижаются на торгах в четверг на фоне ожидания того, что члены ОПЕК+ могут договориться об увеличении добычи на 432 тыс. баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить производство в случае падения нефтедобычи в России. Однако мы считаем, что коррекция мировых цен на "черное золото" будет непродолжительной и скоро цена на нефть марки Brent вернется к $120 за баррель", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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