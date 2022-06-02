S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4060-4120п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 4060-4120 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После ралли прошлой торговой недели S&P 500 опустился до уровня краткосрочной поддержки в 4100 пунктов. Индикатор RSI находится в пределах нейтральной зоны, MACD указывает на сохранение позиций "быков". Краткосрочный рост возможен, если бенчмарку удастся удержаться выше диапазона 4060-4100 пунктов. В случае пробоя данного уровня вниз индекс продолжит демонстрировать негативную динамику", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики обращают внимание на индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за май, который вырос до 56,1 пункта, поднявшись с 55,4 в апреле и превзойдя ожидания экспертов. Показатели новых заказов и объема производства укрепились, при этом ситуация с поставками постепенно улучшается. В результате субиндекс запасов восстановился до максимума за последние полгода.

"Восполнение нехватки товаров на рынке и восстановление занятости могут привести к смягчению давления цен производителей, - полагают эксперты "Фридом Финанс". - В то же время отчет указывает на возможность замедления роста метрик обрабатывающей промышленности в условиях укрепления доллара и ожидаемого охлаждения потребительского спроса. Согласно данным "Бежевой книги" ФРС, в апреле-мае экономика США росла умеренными темпами. По оценкам ряда региональных банков, на фоне сокращения монетарного стимулирования и повышения процентных ставок рост ВВП уже начинает замедляться. В то же время несколько опрошенных округов отметили смягчение напряженности на рынке труда и ослабление инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.