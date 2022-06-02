"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $3000

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $3000 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Потенциальная доходность: 30,43%, стоп-приказ: $1980, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что с 6 июня бумаги компании будут торговаться после сплита 1:20. Обычно это повышает доступность акций для большего числа розничных инвесторов, в результате чего интерес к бумагам растет. Ранее Amazon также объявила байбэк на $10 млрд.

"С точки зрения технического анализа нисходящий импульс себя исчерпал. Сформирована разворотная фигура "двойное дно". При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $1980 риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - указывают эксперты "Финама".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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