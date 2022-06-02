Последние данные по инфляции в РФ говорят о вероятности дальнейшего снижения ставки ЦБ - Банк "Санкт-Петербург"

Последние данные по инфляции в РФ говорят о вероятности дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росстат опубликовал целый ряд экономической статистики. Апрельские данные свидетельствовали о снижении производства в стране на 1,6% г/г против роста на 3% г/г месяцем ранее. Впрочем, майский индекс деловой активности свидетельствовал об улучшении ситуации в производстве, в связи с чем майская производственная статистика может быть более позитивной, чем апрельская. Вчерашние данные также неожиданно показали, что уровень безработицы в стране опустился на 0,1% до нового исторического минимума в 4%, в то время как ожидался его рост до 4,3%. Впрочем, риски для рынка труда в текущей ситуации остаются повышенными, и можно ждать рост безработицы в стране в будущем, на что также указывал и Банк России", - пишут эксперты банка.

Тем временем розничные продажи в России упали сразу на 9,7% г/г в апреле против ожидавшегося снижения лишь на 6,8% г/г. В результате на фоне жестких денежно-кредитных условий розничные продажи упали максимальными с мая 2020г года темпами, констатируют аналитики.

"Низкий потребительский спрос во многом объясняет ослабление ценового давления, о чем продолжили напоминать и вчерашние недельные данные по инфляции, - отмечается в комментарии. - Снижение цен в стране не продолжились, впрочем, за неделю цены и не выросли - недельные темпы инфляции составили 0%, в годовом выражении темпы роста цен опустились ниже 17,35%. Таким образом, опубликованная 1 июня статистика поддерживает дальнейшее снижение ключевой ставки, которое, вероятно, произойдет уже на следующей неделе".

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