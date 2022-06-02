Рубль может закрепиться около 60,5 руб./$1 в течение торгов четверга - Sber CIB

Рубль может закрепиться около отметки 60,5 руб./$1 в течение торгов четверга, но вряд ли подорожает относительно евро, полагает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

"Давление на пару EUR/RUB с началом нового месяца уменьшилось. В среду рубль продолжил постепенно дорожать к доллару США и завершил день вблизи отметки 61 руб./$1. В то же время относительно евро рубль ослаб почти на 3% до 64,4 руб./$1 за счет роста кросс-курса EUR/USD на локальном рынке до 1,05 и сужения его спреда к курсу на глобальном рынке, составляющему примерно 1,07. Объемы торгов по паре EUR/RUB упали до примерно 100 млрд руб. в день, хотя еще недавно были в полтора-два раза выше. Похоже, что с началом нового месяца сократились продажи евро, связанные с расчетами за газ", - отмечает аналитик.

Эксперт указывает, что в четверг утром рубль вновь немного дорожает к доллару США. В течение дня российская валюта может закрепиться около 60,5 руб./$1, но вряд ли подорожает относительно евро. В центре внимания - заседание ОПЕК+, рынок интересуют перспективы ускоренного наращивания добычи отдельными участниками альянса с целью компенсации более низкой, чем планировалось, добычи России.

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