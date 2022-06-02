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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжит торговаться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"
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02 июня 2022 года 12:31
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду не показывал ярко выраженной динамики. По итогам дня курс USD/RUB снизился на 0,36% до 61,28 руб./$1. В четверг рубль также малоподвижен, и курс USD/RUB растет на 0,45%, находясь около 61,55 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В отсутствии принципиально важных событий курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца текущей недели. В дальнейшем динамика рубля продолжит определяться балансом экспортных и импортных поступлений, в то время как, по словам регулятора, дальнейшие существенные ослабления мер валютного контроля до сентября не планируются", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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