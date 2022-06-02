Рубль продолжит торговаться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду не показывал ярко выраженной динамики. По итогам дня курс USD/RUB снизился на 0,36% до 61,28 руб./$1. В четверг рубль также малоподвижен, и курс USD/RUB растет на 0,45%, находясь около 61,55 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В отсутствии принципиально важных событий курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 60,5-62,75 руб./$1 до конца текущей недели. В дальнейшем динамика рубля продолжит определяться балансом экспортных и импортных поступлений, в то время как, по словам регулятора, дальнейшие существенные ослабления мер валютного контроля до сентября не планируются", - пишут эксперты банка.

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