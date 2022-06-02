ЦБР может снизить ставку до 9% на заседании 10 июня - BCS GM

Банк России может снизить ключевую ставку до 9% годовых по итогам заседания 10 июня 2022 года, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы полагаем, что 2К22 будет непростым с точки зрения роста экономики и не ждем улучшений в 3К22, следовательно, денежно-кредитная политика, по нашему мнению, станет более мягкой. Ослабление инфляционного давления, вероятно, даст ЦБ больше пространства для снижения ставки - допускаем снижение ключевой ставки до 9% годовых на следующем заседании в июне", - указывает в обзоре эксперт Наталья Лаврова.

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