Покупка бумаг "Мать и дитя" - привлекательная инвестидея для долгосрочного портфеля - Россельхозбанк

Покупка GDR "Мать и дитя" является привлекательной инвестиционной идеей для долгосрочного портфеля, говорится в материале начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

По мнению эксперта, включить акции "Мать и дитя" в инвестиционный портфель можно по следующим причинам:

- Компания демонстрирует высокие темпы роста как финансовых, так и операционных показателей. Менеджмент компании заявлял о планах поддержания высоких темпов роста по традиционным направлениям и достижения темпов роста свыше 50% по новым.

- Сильная черта компании - специализация, но компания быстро адаптируется к меняющемуся платежеспособному спросу. Мать и Дитя существенно расширила производственные мощности: в 2021 году выручка сегментов выросла на 67,7% и 68,2% соответственно. На данный момент доходы компании широко диверсифицированы.

- В 2021г финансовые метрики компании продемонстрировали существенный рост, выручка выросла на 31,8% г/г, до 25,2 млрд. руб., EBITDA - на 37,7% г/г, до 8,3 млрд. руб., чистая прибыль - на 41,8% г/г, до 6,1 млрд. руб. Рентабельность EBITDA и чистой прибыли в 2021 году составила 32,8% и 24,4% соответственно за счет работы как в премиальном, так и в среднем ценовом сегменте.

- Низкая долговая нагрузка и устойчивый денежный поток.

- Умеренная, но жизнеутверждающая динамика в 1к22 в сложных условиях. Рост выручки за 1 квартал 2022 года составил 7,7%, а сопоставимая выручка увеличилась на 6,2%.

- Потенциал для долгосрочного роста. "Мы позитивно оцениваем перспективы депозитных расписок компании и оцениваем потенциал долгосрочного роста в 42% с целевой ценой в 568 руб.", - указывает Фетисов.

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