Вероятно преобладание покупателей на рынке ОФЗ в ближайшие дни - Sber CIB

Вероятно преобладание покупателей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие дни, считают аналитики Sber CIB.

"Спрос на ОФЗ в среду повысился в преддверии публикации данных по недельной инфляции, и доходности снизились на 20-50 б.п. при высоких объёмах торгов - более 20 млрд руб. на Мосбирже. Недельные темпы роста цен оказались нулевыми, что в целом совпало с ожиданиями рынка. Скорее всего, в ближайшие дни на рынке будут по-прежнему преобладать покупатели, однако снижение доходности может временно замедлиться до следующей публикации данных по инфляции", - пишут эксперты инвестбанка в комментарии.

Также аналитики Sber CIB ожидают, что в четверг рубль укрепится до уровней ниже 61 руб./$1, а курс национальной валюты к евро, вероятно, останется без изменений или немного ослабнет.

По мнению экспертов инвестбанка, если на предстоящей в четверг встрече участники ОПЕК+ просигнализируют, что через месяц могут увеличить добычу сильнее, чем планировалось, то нефть марки Brent может подешеветь до $110 за баррель. Если же таких сигналов не будет, то котировки останутся у текущих уровней.

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