Котировки нефти останутся в диапазоне $112-116/барр. в четверг - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $112-116 за баррель Brent в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт напоминает, что по итогам торговой сессии среды активный фьючерс на нефть Brent подрос на 0,6%, поддерживаемый ожиданиями усиления спроса в КНР и США в начале лета. В ходе торгов котировки прибавляли более 2,5%, пытаясь вернуться в отметке $120/барр., однако усиление коррекционных настроений на фондовом рынке США и заметное восстановление позиций доллара побудили инвесторов начать частично фиксировать прибыль и в нефтяных контрактах.

По мнению Локтюхова, cдерживающим фактором выступало и предстоящее 2 июня заседание ОПЕК+. В целом ожидается, что страны-экспортеры нефти повысят с июля квоты на добычу в соответствии с планами, всего на 432 тыс. барр./сутки, однако Financial Times в среду сообщила о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность более активного увеличения объемов добычи, заставив рынок начать учитывать возможность сюрприза, отмечается в комментарии.

"Утром давление на котировки сохраняется: Brent теряет более 1,5%, торгуясь у $114/барр. В ожидании новостей с заседания ОПЕК и публикации недельного отчета Минэнерго США по запасам, рынок нефти отыгрывает консервативный настрой на рынках. Актуальным для Brent сегодня выступает, по нашему мнению, диапазон $112-116/барр.", - прогнозирует аналитик банка.

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