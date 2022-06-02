Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- Операционные результаты "Московской биржи" за май;

- Закрытие реестра акционеров Segezha Group для выплаты финальных дивидендов;

- Индекс цен производителей в еврозоне за апрель;

- Объём промышленных заказов в США за апрель;

- Недельный отчёт Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах.

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