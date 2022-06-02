Очередная волна укрепления рубля возможна в середине июня - "Алор Брокер"

Очередная волна укрепления российской валюты в базовом сценарии возможна в середине июня на налоговом периоде и пике расчетов "недружественных" стран за газ, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Динамика рубля краткосрочно мало предсказуема и полностью зависит от объемов продаж валютной выручки. При этом стоит помнить, что со среды (1 июня) на валютном рынке разрешены "плечи", что может повысить амплитуду колебаний национальной валюты при появлении информационных поводов или пробоях сильных уровней поддержки/сопротивления, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Пока складывается впечатление, что рубль в паре с долларом намерен "залечь в боковик" чуть выше отметки 60 руб./$1. В середине месяца, если не произойдет политических потрясений, можно ждать очередной волны укрепления российской валюты на налоговом периоде и пике расчетов "недружественных" стран за газ".

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