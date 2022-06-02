Акции Сегежа - интересное вложение на долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции "Сегежа Групп" являются интересным вложением на долгосрочную перспективу с фокусом на устойчивый рост бизнеса, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Снижение котировок акций "Сегежа" на торгах в среду - целиком результат дивидендного "гэпа". Причем просадка оказалась на 1,4% меньше, чем размер выплат, что позитивно. Бумаги эмитента выступают интересным вложением на длинном горизонте с фокусом на устойчивый рост бизнеса. В это же время компания продолжает платить дивиденды, так что "кейс" достаточно редкий. В среднесрочной перспективе следим за отчетами компании. В фокусе следующие непростые моменты, с которыми может сталкиваться "Сегежа": рост стоимости ивнестпроектов, перебои с поставками в дальнее зарубежье, а также крепкий рубль", - отмечает аналитик в комментарии.

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