Краткосрочно рубль может остаться в диапазоне 60-65 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля может остаться в диапазоне 60-65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Краткосрочно под воздействием сохраняющегося сильного торгового баланса рубль может какое-то время оставаться в диапазоне 60-65 руб./$1. Но мы сохраняем наши ожидания 70-80 руб./$1 к концу года. Базовый сценарий подразумевает 75 руб./$1, негативный - 80 руб./$1, оптимистичный - 67 руб./$1, - указывает Шульгин в комментарии. - Эти ожидания построены на сценарии, при котором во второй половине текущего года мы начнем ощущать восстановление импорта, а он может заметно сократиться на фоне запрета Евросоюзом импорта российской нефти (ЕС пока в окончательной форме не опубликовал шестой пакет санкций против России со всеми его немаловажными деталями)".

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