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02 июня 2022 года 09:02
Краткосрочно рубль может остаться в диапазоне 60-65 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"
Курс рубля может остаться в диапазоне 60-65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Краткосрочно под воздействием сохраняющегося сильного торгового баланса рубль может какое-то время оставаться в диапазоне 60-65 руб./$1. Но мы сохраняем наши ожидания 70-80 руб./$1 к концу года. Базовый сценарий подразумевает 75 руб./$1, негативный - 80 руб./$1, оптимистичный - 67 руб./$1, - указывает Шульгин в комментарии. - Эти ожидания построены на сценарии, при котором во второй половине текущего года мы начнем ощущать восстановление импорта, а он может заметно сократиться на фоне запрета Евросоюзом импорта российской нефти (ЕС пока в окончательной форме не опубликовал шестой пакет санкций против России со всеми его немаловажными деталями)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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