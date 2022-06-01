Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- выходной день на биржах Великобритании;

- индекс цен производителей еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- заседание ОПЕК+ (13:00 МСК);

- занятость в частном секторе США по оценке ADP (15:15 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- производственные заказы США в апреле (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18:00 МСК);

- выступление представителя ФРС Местер (20:00 МСК);

- финансовые результаты АФК "Система" за I кв. 2022г;

- "Московская биржа" опубликует объемы торгов за май 2022г.

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