Акции Детского мира интересны для покупки на долгосрочную перспективу - Россельхозбанк

Акции "Детского мира" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

По мнению эксперта, включить акции "Детского мира" в инвестиционный портфель можно по нескольким причинам:

- Компания демонстрирует уверенный рост бизнеса, развиваясь более быстрыми темпами, чем рынок детских товаров в целом. За последние пять лет число магазинов росло со среднегодовым темпом 16,3%, а выручка с 15,6% темпом. В ближайшие пять лет компания ожидает среднегодовые темпы роста рынка на уровне 2%.

- Несмотря на то, что на текущий момент менеджмент компании принял решение приостановить инвестиционную программу из-за высокой макроэкономической турбулентности, ожидается, что компания сохранит фокус на дальнейшую консолидацию рынка.

- Помимо расширения сети на изученном для себя рынке - рынке детских товаров, компания делает ставку на развитие в новых перспективных нишах, в частности, на рынке товаров для домашних животных. Объем рынка товаров для животных оценивается в 296 млрд. руб. (по состоянию на 2020г), при этом рынок очень фрагментирован - на топ-5 игроков приходилось лишь 8%.

- Особое внимание компания уделяет развитию собственных торговых марок (СТМ) и прямому импорту, что позволяет компании при необходимости повышать рентабельность продаж или, наоборот, снижать цены по определенным группам товаров для привлечения клиентов. По итогам I кв. 2022г СТМ и прямой импорт составил 44,8%, среднесрочная цель компании - увеличение доли СТМ до 60%.

- Поддержку бизнесу "Детского мира" окажут социальные программы государства (ежегодная индексация материнского капитала и проч.).

- Ожидаются высокие дивидендные выплаты не в этом году, но по мере стабилизации ситуации в экономике. Согласно дивидендной политике Группы, коэффициент дивидендных выплат не может быть ниже 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО.

- Текущие котировки в значительной степени подвержены влиянию общерыночным настроениям на российском рынке и не учитывают вероятные восстановление финансовых результатов компании во II квартале текущего года. Исходя из исторических мультипликаторов, Фетисов оценивает справедливую цену акций "Детского мира" на уровне 83 рублей, что предполагает потенциал роста в 23%.

"Позитивным моментом для "Детского мира" является уход иностранных игроков (например, mothercare), что позволит компании значительно увеличить долю на рынке. Несмотря на снижение реальных денежных доходов, падение спроса на детские товары ограничено в связи с тем, что значительная часть товаров относятся к товарам первой необходимости. Более того, значительно окрепший рубль во втором квартале позитивно скажется на финансовых результатах компании", - указывает эксперт банка.

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