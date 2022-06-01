.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Детского мира интересны для покупки на долгосрочную перспективу - Россельхозбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 июня 2022 года 18:56
Акции Детского мира интересны для покупки на долгосрочную перспективу - Россельхозбанк
Акции "Детского мира" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. По мнению эксперта, включить акции "Детского мира" в инвестиционный портфель можно по нескольким причинам: - Компания демонстрирует уверенный рост бизнеса, развиваясь более быстрыми темпами, чем рынок детских товаров в целом. За последние пять лет число магазинов росло со среднегодовым темпом 16,3%, а выручка с 15,6% темпом. В ближайшие пять лет компания ожидает среднегодовые темпы роста рынка на уровне 2%. - Несмотря на то, что на текущий момент менеджмент компании принял решение приостановить инвестиционную программу из-за высокой макроэкономической турбулентности, ожидается, что компания сохранит фокус на дальнейшую консолидацию рынка. - Помимо расширения сети на изученном для себя рынке - рынке детских товаров, компания делает ставку на развитие в новых перспективных нишах, в частности, на рынке товаров для домашних животных. Объем рынка товаров для животных оценивается в 296 млрд. руб. (по состоянию на 2020г), при этом рынок очень фрагментирован - на топ-5 игроков приходилось лишь 8%. - Особое внимание компания уделяет развитию собственных торговых марок (СТМ) и прямому импорту, что позволяет компании при необходимости повышать рентабельность продаж или, наоборот, снижать цены по определенным группам товаров для привлечения клиентов. По итогам I кв. 2022г СТМ и прямой импорт составил 44,8%, среднесрочная цель компании - увеличение доли СТМ до 60%. - Поддержку бизнесу "Детского мира" окажут социальные программы государства (ежегодная индексация материнского капитала и проч.). - Ожидаются высокие дивидендные выплаты не в этом году, но по мере стабилизации ситуации в экономике. Согласно дивидендной политике Группы, коэффициент дивидендных выплат не может быть ниже 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО. - Текущие котировки в значительной степени подвержены влиянию общерыночным настроениям на российском рынке и не учитывают вероятные восстановление финансовых результатов компании во II квартале текущего года. Исходя из исторических мультипликаторов, Фетисов оценивает справедливую цену акций "Детского мира" на уровне 83 рублей, что предполагает потенциал роста в 23%. "Позитивным моментом для "Детского мира" является уход иностранных игроков (например, mothercare), что позволит компании значительно увеличить долю на рынке. Несмотря на снижение реальных денежных доходов, падение спроса на детские товары ограничено в связи с тем, что значительная часть товаров относятся к товарам первой необходимости. Более того, значительно окрепший рубль во втором квартале позитивно скажется на финансовых результатах компании", - указывает эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
01 июня 2022 года 19:06
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - выходной день на биржах Великобритании; - индекс цен производителей... читать дальше
.01 июня 2022 года 18:31
Рубль может укрепиться до 50 руб./$1 к началу июля, говорится в комментарии Sber CIB. "Предложение валюты в ближайшие месяцы будет очень существенным не только из-за значительных объемов экспорта (и, соответственно, высоких налоговых поступлений от нефтегазового сектора), но и по причине больших... читать дальше
.01 июня 2022 года 18:04
Индекс Мосбиржи, вероятно, может продолжить боковое движение в середине диапазона 2300-2500 пунктов на торгах в четверг на фоне безыдейности на фондовом рынке, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании... читать дальше
.01 июня 2022 года 17:45
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exxon Mobil с $70,8 до $96,2 за штуку преимущественно в связи с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.01 июня 2022 года 17:24
Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Unity Software до "держать" на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы пересмотрели прогноз операционных показателей по итогам публикации отчетности Unity, а также повысили безрисковую ставку, что привело к... читать дальше
.01 июня 2022 года 17:03
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью $25,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы полагаем, что высока вероятность замедления рынка рекламы в США.... читать дальше
.01 июня 2022 года 16:43
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4110-4160 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение выше краткосрочной поддержки в диапазоне 4060-4100 пунктов. Индикатор RSI находится на уровне нейтральных значений, а MACD... читать дальше
.01 июня 2022 года 16:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $146 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Applied Materials тратит значительные... читать дальше
.01 июня 2022 года 16:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 88 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "США ввели запрет на импорт алмазов из... читать дальше
.01 июня 2022 года 15:43
Возможен рост котировок акций HP Inc. на торгах в среду, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Выручка HP за второй квартал 2022 ф.г. составила $16,5 млрд и немного превысила консенсус-прогноз FactSet ($16,2 млрд). Компания превзошла ожидания рынка и по скорректированной прибыли в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.