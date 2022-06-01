Рубль может укрепиться до 50 руб./$1 к началу июля - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 50 руб./$1 к началу июля, говорится в комментарии Sber CIB.

"Предложение валюты в ближайшие месяцы будет очень существенным не только из-за значительных объемов экспорта (и, соответственно, высоких налоговых поступлений от нефтегазового сектора), но и по причине больших дивидендов за прошлый год, - полагает эксперт. - "Норникель" в июне выплатит дивиденды на 180 млрд руб., "Роснефть" в июле - 250 млрд руб., "Газпром" в начале августа - рекордные 1243 млрд руб. Компании, в первую очередь "Газпром", вероятно, имеют достаточно рублей для выплаты дивидендов, но поскольку это будут выплаты за прошлый год, когда еще не было ни требования об обязательной продаже валютной выручки, ни перехода на рубли за расчеты по экспорту газа, то они могут быть профинансированы из валютных запасов, накопленных ранее".

Аналитик банка считает, что в этих условиях в конце июня - начале июля рубль укрепится до 50 руб./$1, и, возможно, даже временно достигнет более низких уровней, однако впоследствии российская валюта, будет постепенно слабеть по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта вследствие санкционных ограничений.

"Мы стали более позитивно оценивать перспективы рубля и поменяли наш прогноз на конец года с 75 руб./$1 на 70 руб./$1", - резюмирует Попов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.