Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 2300-2500п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, может продолжить боковое движение в середине диапазона 2300-2500 пунктов на торгах в четверг на фоне безыдейности на фондовом рынке, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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