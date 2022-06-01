"Финам" повысил прогнозную цену акций Exxon Mobil до $96,2

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exxon Mobil с $70,8 до $96,2 за штуку преимущественно в связи с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"С начала текущего года котировки акций Exxon Mobil взлетели на 57% и вместе со всем нефтегазовым сектором стали одними из лидеров роста на американском рынке. Такая сильная динамика, очевидно, связана с ростом цен на нефть до максимумов за последние 9 лет из-за конфликта на Украине. При этом на данный момент стоимость акций эмитента во многом отражает текущую позитивную рыночную конъюнктуру, что, на наш взгляд, ограничивает потенциал дальнейшего роста", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Exxon Mobil - крупнейшая американская нефтегазовая компания.

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