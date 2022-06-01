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01 июня 2022 года 17:45
"Финам" повысил прогнозную цену акций Exxon Mobil до $96,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exxon Mobil с $70,8 до $96,2 за штуку преимущественно в связи с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами. "С начала текущего года котировки акций Exxon Mobil взлетели на 57% и вместе со всем нефтегазовым сектором стали одними из лидеров роста на американском рынке. Такая сильная динамика, очевидно, связана с ростом цен на нефть до максимумов за последние 9 лет из-за конфликта на Украине. При этом на данный момент стоимость акций эмитента во многом отражает текущую позитивную рыночную конъюнктуру, что, на наш взгляд, ограничивает потенциал дальнейшего роста", - пишет аналитик Сергей Кауфман. Exxon Mobil - крупнейшая американская нефтегазовая компания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXXON/MOBIL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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