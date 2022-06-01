BCS Express повысил рекомендацию для акций Unity Software до "держать"

Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Unity Software до "держать" на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы пересмотрели прогноз операционных показателей по итогам публикации отчетности Unity, а также повысили безрисковую ставку, что привело к сокращению целевой цены до $42 (потенциал роста 2%). Тем не менее мы повышаем рекомендацию до "держать" на инвестиционный горизонт в 1 год, так как полагаем, что акции компании сейчас оценены справедливо. Также мы ожидаем, что до момента увеличения темпов роста выручки и выхода эмитента на положительную маржинальность ее бумаги будут оставаться под давлением", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.