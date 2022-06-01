BCS Express рекомендует покупать акции Pinterest с прогнозной ценой $25,5

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью $25,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что высока вероятность замедления рынка рекламы в США. С учетом предварительной оценки падения ВВП США в первом квартале на 1,5% есть вероятность перехода экономики США в рецессию. В условиях замедления экономики диджитал-реклама обычно сокращается меньше, чем другие подсекторы рекламы, но все равно также испытывает трудности. В этих условиях мы пересмотрели прогноз операционных показателей эмитента, что привело к существенному сокращению целевой цены бумаг Pinterest", - пишут эксперты.

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