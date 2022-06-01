S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4110-4160п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4110-4160 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение выше краткосрочной поддержки в диапазоне 4060-4100 пунктов. Индикатор RSI находится на уровне нейтральных значений, а MACD продолжает указывать на возможность развития восходящего движения", - указывают эксперты в комментарии.

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