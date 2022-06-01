"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $146 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Applied Materials тратит значительные средства на R&D, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли. Мы рассчитываем, что компания будет придерживаться своей комфортной дивидендной политики, продолжая направлять значительные средства на выкуп акций и выплаты акционерам", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после значительного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью $146. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $101 риск на портфель составит 1,4%", - указывают в "Финаме".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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