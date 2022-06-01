"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 88 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 88 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 66 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"США ввели запрет на импорт алмазов из России, однако он не распространяется на ввоз бриллиантов из других стран. Напрямую в США "АЛРОСА" продавала крайне мало. Сделки в основном идут в Индии, Бельгии, Израиле и Гонконге. При этом 95% добываемых в мире алмазов стекаются на огранку в Индию. Компания в ближайшее время может озвучить решение по дивидендам, что позитивно скажется на котировках. По прогнозам, размер дивидендов может составить около 7,17 руб. на акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 66 рублей риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых минералов продает на экспорт.

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