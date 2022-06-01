Возможен рост цены акций HP в среду - Инвестбанк Синара

Возможен рост котировок акций HP Inc. на торгах в среду, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Выручка HP за второй квартал 2022 ф.г. составила $16,5 млрд и немного превысила консенсус-прогноз FactSet ($16,2 млрд). Компания превзошла ожидания рынка и по скорректированной прибыли в расчете на акцию - $1,08 против $1,02. Собственный прогноз по прибыли на 2022 ф.г. эмитент повысил на 8,6%, до $4,24-4,38 на акцию. Мы расцениваем прогноз на год как позитивный, считаем снижение стоимости акций на дополнительных торгах на 1% необоснованным и ожидаем роста котировок", - отмечают эксперты банка.

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