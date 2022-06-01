Котировки нефти останутся в диапазоне $115-120/барр. на текущей неделе - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent в сложившейся ситуации останутся в диапазоне $115-120 за баррель на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Частичное эмбарго на российскую нефть странами ЕС способно подтолкнуть котировки нефти марки Brent к росту в район $130-139 за баррель в течение летнего сезона. При этом приостановка членства России в соглашении ОПЕК+, на наш взгляд, сейчас маловероятна. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 июня, мы ожидаем планового увеличения объемов добычи на 400 тыс. баррелей в сутки странами, участвующими в этом соглашении. На таком фоне котировки на текущей неделе будут оставаться в диапазоне $115-120 за баррель нефти марки Brent", - пишут эксперты в комментарии.

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