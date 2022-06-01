Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на лето - 2300-2500пп - "Финам"

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на лето - 2300-2500 пунктов, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Прогнозы по российскому рынку на это лето умеренно-нейтральные. Дивидендные истории по компаниям высокой капитализации закончились, и драйвер роста в виде дивидендов себя исчерпал. Наиболее вероятно боковое движение рынка по индексу Мосбиржи в рамках ценового коридора 2300-2500 пунктов. По долларовому индексу РТС более вероятно слабо нисходящее движение из-за возможного ослабления рубля, до уровня 1000-1100 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

Особых драйверов для фондового рынка РФ, по его мнению, сейчас нет. В случае окончания событий на Украине появятся новые обстоятельства, меняющие ситуацию на российском фондовом рынке.

Эксперт подчеркивает, что в июне 2022г краткосрочные депозиты по высоким ставкам в банках заканчиваются. Встает вопрос о том, во что теперь вкладывать средства? По мнению Пухова, наиболее приемлемый вариант - покупка длинных ОФЗ: ставки, скорее всего, продолжат снижаться, и за счет высокой дюрации облигаций есть шанс заработать на изменении ставок.

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