Дальнейшее укрепление рубля будет встречать сопротивление на уровне 60 руб./$1 - "Велес Капитал"

Дальнейшее укрепление рубля будет встречать сопротивление на уровне 60 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

Эксперт констатирует, что в течение мая рубль укрепился к доллару на российском биржевом рынке более чем на 13%: если апрель пара доллар/рубль завершала вблизи 71 руб./$1, то закрытие мая произошло на отметке 61,5 руб./$1. Основные факторы укрепления, по мнению Кравченко, рубля прежние - это увеличение положительного сальдо по счету текущих операций платежного баланса за счет резкого сокращения импорта, а также действие ограничений на движение капитала (в том числе запрет инвесторам-нерезидентам продавать рублевые активы).

Кроме того, крупные российские участники рынка в сегодняшних условиях несут геополитические риски, держа позиции в зарубежной валюте, что ослабляет их спрос на доллары и евро. В данных условиях смягчение процентной политики и валютных ограничений пока лишь сдерживает дальнейшее укрепление рубля, но, на взгляд Кравченко, кардинальным образом ситуацию так и не поменяло.

"Мы полагаем, что на данный момент ралли в российской валюте будет встречать сильное сопротивление вблизи уровня 60 руб./$1. В то же время, пока действует запрет на движение капитала для зарубежных инвесторов, а импортные потоки не восстанавливаются, рубль сохранит позиции вблизи текущих отметок, а в случае кардинального разворота ситуации на рынке его ослабление ограничивается, на наш взгляд, уровнем 70 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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