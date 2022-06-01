"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Магнита с целью 7163 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Отечественный продовольственный ритейл в новых реалиях столкнулся с серьезными вызовами, но при этом нельзя сказать, что он в числе главных пострадавших, - считает аналитик Артем Михайлин. - Сектор не является цикличным и по большей части может переложить ускорившуюся инфляцию на полку, сохраняя рост продаж и стабильную рентабельность. В среднесрочной перспективе рознице придется находить новые решения при снижении покупательской способности населения и трансформации экономики. В кризисные моменты крупнейшие игроки, как правило, дополнительно увеличивали свою долю рынка, и текущая ситуация вряд ли станет исключением. "Магнит" является одним из основных бенефициаров дальнейшей консолидации розничной торговли в стране. Компания, на наш взгляд, все еще имеет возможности расти опережающими темпами и может уверенно преодолеть период турбулентности. Мы сохраняем позитивный взгляд на будущее ритейлера".

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