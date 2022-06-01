Вероятно понижение ставки ЦБ РФ до 10% на заседании в июне - "Локо-Инвест"

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 10% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Эксперт отмечает, что индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе РФ вырос в мае до уровня 50,8 с апрельских 48,2. "Уровень 50 считается "водоразделом" между ростом и падением активности, мы ожидали более сдержанного роста до 48,8 пунктов. Резко снизилось инфляционное давление в ценах на сырьё/материалы и готовую продукцию, где рост был минимальным за два года. Майские данные говорят о восстановлении деловой активности в обработке после провала марта-апреля, хотя небольшое снижение выпуска здесь могло сохраниться, учитывая взаимную динамику показателей с 2020г", - пишет Полевой.

На взгляд аналитика, снижение экспортных заказов, скорее, подтверждает негативное влияние санкций на несырьевой экспорт, но его сырьевая часть поддерживается высокими ценами, что вкупе с упавшим импортом пока продолжит поддерживать высокий торговый профицит и курс рубля близко к текущим уровням.

"Снижение инфляции производителей позволяет рассчитывать на замедление динамики потребительских цен, укрепляя ожидания снижения ставки ЦБ до 10% в июне и однозначных значений к концу года и подтверждая наш позитивный взгляд на ОФЗ/долговой рынок", - резюмирует эксперт "Локо-Инвеста".

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