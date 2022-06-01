Цена золота может протестировать уровень поддержки $1830/унц. в среду - Sber CIB

Цена золота может снова протестировать уровень поддержки $1830 за тройскую унцию в среду, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки золота протестировали уровень поддержки около $1830 за унцию на фоне неблагоприятной макростатистики из США и еврозоны, после чего отскочили и пытаются частично отыграть потери. В среду эта тенденция, вероятно, сохранится, если очередные комментарии представителей ФРС будут достаточно умеренными. Тем не менее если поступят новые жесткие сигналы, а макростатистика окажется лучше консенсус-прогнозов, то не исключено, что цена золота может снова протестировать уровень поддержки $1830 за унцию. В рамках базового сценария мы ожидаем, что желтый металл в среду продолжит торговаться в диапазоне $1830-1850 за унцию", - отмечает аналитик Антон Чернышев.

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