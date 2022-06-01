Новые бонды Почты России - качественный долг с привлекательной доходностью - Газпромбанк

Новые бонды Почты России предлагают привлекательное соотношение цены и качества долга, считает аналитик Газпромбанка Юрий Голбан.

"Почта России 31 мая провела аукцион по размещению нового 10-летнего выпуска с офертой через 5 лет, объемом 10 млрд руб. Купон был установлен на уровне 11,40%, что соответствует доходности в размере 11,72% и предполагает премию к КБД ОФЗ в размере ~205 б.п. Учитывая высокую вероятность господдержки, мы считаем кредитное качество эмитента высоким", - отмечает эксперт банка.

На взгляд Голбана, в текущей рыночной конъюнктуре кредитные премии заемщиков находятся сильно выше своих исторических средних (70-90 б.п. по выпускам первого эшелона), что делает облигации качественных корпоративных эмитентов более интересными. Новый выпуск Почты России, по мнению аналитика, предлагает привлекательное соотношение "цена/качество". Дополнительную привлекательность выпуску придает ожидаемое нами системное сжатие кредитных премий (до 150 б.п. по выпускам первого эшелона) до конца года по мере стабилизации ситуации и восстановления рынка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.