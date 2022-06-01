"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с целевой ценой $189 и потенциалом роста 35%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Динамика финансовых результатов Baidu в 1К22 заметно ухудшилась на фоне локдаунов в КНР и замедления экономической активности в стране. Так, рекламные доходы Baidu снизились на 4% г/г. Выручка смогла показать рост в годовом выражении после увеличения нерекламных продаж на 35% г/г: наилучшие результаты показал облачный сегмент Baidu, доходы которого подскочили на 45% г/г. По итогам квартала компания зафиксировала чистый убыток в CNY885 млн, который по большей части объяснялся отрицательной переоценкой долгосрочных инвестиций Baidu на CNY3,0 млрд", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Однако эксперт рассчитывает, что по мере выхода экономики Китая из локдаунов Baidu вернется к более впечатляющим темпам роста. По результатам отчета Ковалев сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Baidu с целевой ценой $189 и потенциалом роста 35%.

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