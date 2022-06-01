Укрепление рубля до 60 руб./$1 в среду маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Укрепление курса рубля к доллару до уровня 60 руб./$1 в среду маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль не показывает в среду ярко выраженной динамики, и снижение курса пары USD/RUB к уровню 60 руб./$1 в течение торговой сессии выглядит маловероятным. В дальнейшем у пары есть потенциал к достижению отметки 65 руб./$1 по мере усиления параллельного импорта и возможного снижения экспорта в будущем", - отмечают эксперты в комментарии.

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