Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индикатор активности в производственном секторе Китае в мае по оценке Caixin (04:45 МСК);

- розничные продажи Германии в апреле (09:00 МСК);

- окончательные индексы производственной активности Европы (10:50-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за май;

- выступление главы ЕЦБ Лагард (14:00 МСК);

- индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17:00 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня);

- розничные продажи, промышленное производство и уровень безработицы России в апреле (19:00 МСК);

- вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- по акциям РФ можно будет открывать "короткие" позиции и покупать валюту с "плечом".

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