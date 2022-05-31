Укрепление рубля к доллару остановится после отмены правила продажи валютной выручки экспортерами - "Фридом Финанс"

Укрепление рубля к доллару остановится после отмены правила об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Стремительное укрепление российской национальной валюты к евро будет продолжаться до тех пор, пока российский газ будет поставляться в страны ЕС за рубли, а к доллару - пока не отменят правило об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, - полагают аналитики инвесткомпании. - Мерами, препятствующими ревальвации рубля, также могут стать возврат бюджетного правила или восстановление объемов импорта к прежним уровням, но в ближайшие месяцы такое развитие событий маловероятно. Более того, рост мировых цен на нефть будет только способствовать укреплению рубля в ближайшее время. В текущем году мы можем увидеть курс евро к рублю ниже, чем у доллара. Однако после отмены правила продажи валютной выручки для экспортеров (которое уже было смягчено) укрепление российской нацвалюты к доллару остановится".

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