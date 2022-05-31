Российский валютный рынок сохраняет повышенную волатильность - BCS Express

Российский валютный рынок сохраняет большую нестабильность и повышенную волатильность, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль на старте сессии во вторник резко подорожал, затем ослабел, выйдя ненадолго в минус, однако быстро восстановился. Российский валютный рынок сохраняет большую нестабильность и повышенную волатильность, находясь под воздействием активных продаж экспортеров. Одним из признаков серьезной рыночной дестабилизации стало то, что доллар и евро у нас стоят почти одинаково, тогда как на мировом рынке евро дороже доллара на 7%, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Вероятно, данный дисбаланс вызван реализацией схемы продажи газа в ЕС за рубли. Об этом свидетельствует и то, что объем торгов по евро больше, чем по доллару. В то же время нивелировать расхождение могли бы крупные арбитражеры, которые совершают операции по одним и тем же инструментам на разных рынках, пытаясь словить между ними минимальную разницу. Однако сейчас такие сделки у нас затруднены из-за санкций и связанных с ними рисков".

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