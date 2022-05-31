Дивдоходность акций РусГидро за 2021г может составить 11% - Sber CIB

Дивидендная доходность акций "РусГидро" по итогам 2021 года может составить 11%, предполагают аналитики Sber CIB.

"Считаем результаты "РусГидро" за первый квартал 2022 года по МСФО относительно сильными с учётом проблем в Дальневосточном сегменте. На показателях пока слабо сказались негативные изменения экономической ситуации в России, и рынок вряд ли обратит большое внимание на отчетность компании. В центре внимания будет выплата дивидендов за 2021 год. Они могут достичь 0,089 руб. на акцию (на 70% больше, чем годом ранее), что предполагает дивидендную доходность 11%. Совет директоров "РусГидро" еще не объявлял рекомендации по дивидендам", - указывают эксперты в комментарии.

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