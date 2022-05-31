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31 мая 2022 года 16:01
Основным негативом для рынка акций РФ остается геополитическая ситуация - "Велес Капитал"
Основным негативным фактором для российского рынка акций по-прежнему остается геополитическая ситуация, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский рынок акций вступает в летний период в целом оставаясь под основным нисходящим давлением, которое ниже 1300 пунктов актуально в том числе для долларового индекса РТС, несмотря на взлеты индикатора в периоды укрепления рубля. Для индекса Мосбиржи район ближайшего важного сопротивления расположен у 2505 пунктов. Основным негативным фактором для рынка остается геополитическая ситуация, которая провоцирует другие сложности (возможный технический дефолт по внешнему долгу, приостановка публикации отчетностей и выплаты дивидендов) и ограничивает силы покупателей, - отмечает эксперт. - В частности, рынки начнут июнь в условиях частичного нефтяного эмбарго в отношении России в рамках 6-го пакета санкций ЕС, а возобновление возможности "коротких" продаж по акциям РФ может дать инвесторам больше инструментов для снижения их цены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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