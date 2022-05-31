Основным негативом для рынка акций РФ остается геополитическая ситуация - "Велес Капитал"

Основным негативным фактором для российского рынка акций по-прежнему остается геополитическая ситуация, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский рынок акций вступает в летний период в целом оставаясь под основным нисходящим давлением, которое ниже 1300 пунктов актуально в том числе для долларового индекса РТС, несмотря на взлеты индикатора в периоды укрепления рубля. Для индекса Мосбиржи район ближайшего важного сопротивления расположен у 2505 пунктов. Основным негативным фактором для рынка остается геополитическая ситуация, которая провоцирует другие сложности (возможный технический дефолт по внешнему долгу, приостановка публикации отчетностей и выплаты дивидендов) и ограничивает силы покупателей, - отмечает эксперт. - В частности, рынки начнут июнь в условиях частичного нефтяного эмбарго в отношении России в рамках 6-го пакета санкций ЕС, а возобновление возможности "коротких" продаж по акциям РФ может дать инвесторам больше инструментов для снижения их цены".

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